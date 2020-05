Boerenactiegroepen Farmers Defence Force en Voll Gass hebben in een weiland in het Gelderse Mariënvelde een ode gebracht aan Bevrijdingsdag. 240 trekkers vormden daar het vrijheidssymbool. Wel kregen de boeren een proces-verbaal, omdat zij de coronamaatregelen overtraden.

De actiegroepen deelden dinsdag op YouTube dronebeelden van de actie, die vrijdag plaatsvond. Te zien is hoe de boeren hun trekkers zo parkeren dat die de tekst '75 jaar vrijheid' en het symbool voor vrijheid vormen.

Tijdens de actie kwam de politie ter plaatse om een proces-verbaal op te maken tegen de boeren. De coronamaatregelen verbieden namelijk om in grote groepen samen te komen. Er werden geen boetes uitgedeeld. Om geen openbare ordeproblemen te veroorzaken besloten politie en gemeente niet in te grijpen. Het Openbaar Ministerie zal zich over het opgemaakte dossier gaan buigen.

De boeren vertrokken 's avonds op eigen initiatief. Zij zeggen zich keurig aan de maatregelen te hebben gehouden door 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

