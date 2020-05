Koning Willem-Alexander maakte maandag diepe indruk met zijn toespraak op de Dam. De rode draad vormde een ontmoeting met Jules Schelvis, die hij bijna zes jaar geleden hoorde spreken over de oorlog. Wie was deze bijzondere man?

Een kleine man met heldere ogen, fier rechtop met zijn 93 jaar. Breekbaar, maar ongebroken, in een volle, muisstille kerk.

Zo omschreef koning Willem-Alexander tijdens zijn historische speech Jules Schelvis. De Amsterdammer was een van de 34.295 Nederlanders die gedeporteerd werden naar vernietigingskamp Sobibór; slechts achttien van hen keerden na de oorlog terug.

De woorden die Schelvis bijna zes jaar terug sprak in de Westerkerk in Amsterdam maakten diepe indruk op de koning.

'Als de koning mij wil zien, komt hij maar hierheen'

Het had weinig gescheeld of de ontmoeting had niet eens plaatsgevonden, vertelde oud-voorzitter Maarten Eddes van de Stichting Sobibór dinsdag op NPO Radio 1. "In eerste instantie had het Koninklijk Huis gevraagd of Schelvis mee wilde op staatsbezoek naar Polen. Maar Jules zei: dat is mij veel te zwaar, ik ga niet naar Warschau. Als de koning mij wil zien, dan doen we dat hier, in de Westerkerk."

En de koning kwam. De boodschap die Willem-Alexander onthield van Schelvis, droeg de Holocaust-overlevende zijn hele leven uit, vertelde Eddes. "Ik ontmoette hem voor het eerst tijdens een lezing in de VU. Er werd gesproken over Nederlanders die waren overleden in Sobibór. Jules sprong op en riep: 'overleden? Vermoord zal je bedoelen!' Als je het ergens niet mee eens bent, moet je letterlijk opstaan, lef tonen en je stem verheffen."

Schelvis nam een gitaar en een rugzak mee naar Sobibór

Schelvis, zijn vrouw Rachel en zijn schoonfamilie werden in juni 1943 via Westerbork gedeporteerd naar Duitsland. Hij had dunne kleren aan, een rugzak bij zich en de gitaar waar hij graag op speelde. "Ik dacht: 's avonds is er vast wat tijd over om muziek te maken, misschien wel bij een kampvuurtje", bekende hij in 2011 in een interview in Vrij Nederland. "Achteraf behoorlijk naïef."

Bij aankomst in Sobibór raakte hij zijn vrouw Rachel kwijt; zij en zijn schoonouders werden een paar uur later al vergast. Hij werd zelf te werk gesteld, in twee jaar tijd zat de Nederlander vast in zeven verschillende concentratiekampen. In april 1945 bevrijdden Franse troepen kamp Vaihingen waar Schelvis toen zat; hij leed aan vlektyfus en woog nog maar 40 kilo.

Na de oorlog probeerde Schelvis een nieuw leven op te bouwen. Hij pakte zijn oude werk als graficus en drukker weer op; hij werkte tientallen jaren voor de Arbeiderspers en Het Vrije Volk. Pas begin jaren tachtig dook Schelvis weer in zijn oorlogsherinneringen; hij deed archiefonderzoek en schreef enkele boeken, vooral over Sobibór.

161 Video Eerste transport van Westerbork naar Auschwitz 75 jaar geleden

Schelvis zag zichzelf niet als slachtoffer, maar als getuige

Schelvis zag zichzelf niet als slachtoffer, maar als getuige: hij wilde vastleggen wat er was gebeurd, opdat mensen in de toekomst de Holocaust niet zouden kunnen ontkennen of in twijfel zouden kunnen trekken. Hij sprak ook in Duitsland, om Duitse scholieren te waarschuwen voor de fouten uit het verleden.

Zijn tweede vrouw Jo sleepte hem door het leven heen, vertelde hij in Vrij Nederland. "Ik heb wel eens gedacht dat het misschien niet klopte dat ik zo snel na de oorlog weer ben getrouwd, maar ze was zo'n steun voor me. Jo cijferde zich altijd helemaal weg. Ze ging overal mee naartoe, naar alle processen en naar alle lezingen en ze had de grootsheid om niet over zichzelf te praten."

Video Holocaust-overlever Jules Schelvis (95) overleden

'Ik heb altijd mijn geloof in de mensheid gehouden'

In 1999 richtte Schelvis de Stichting Sobibór op, om de herinneringen verder te bestendigen. De hele wereld zou nooit mogen vergeten wat er was gebeurd in het kamp waar zijn vrouw Rachel was vermoord. Tot aan zijn dood in 2016 bleef de Amsterdammer vertellen over de oorlog; hij werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau en ontving vanwege zijn inspanningen zelfs een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn dood werd in Amstelveen een straat naar Schelvis vernoemd.

Een vraag die Schelvis vaak van studenten kreeg bij lezingen, was of hij zijn geloof in de mensheid nog wel had behouden - de koning refereerde eraan in zijn toespraak.

"Dat vertrouwen heb ik gehouden, ik ben er zelf ook verbaasd over", bekende hij in het VN-verhaal. "Het zal met mijn karakter te maken hebben en misschien speelt mijn opvoeding een rol. Ik ben in de traditie van het humanisme groot geworden, hier in dit leven moet je het maken en dat heb ik geprobeerd te doen."