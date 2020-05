Nederland doneert ruim 300.000 tulpen

Kabinet stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor onderhoudswerk Auschwitz

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt in het kader van 75 jaar vrijheid eenmalig 1 miljoen euro extra beschikbaar voor het Auschwitz-Birkenau Fonds. Het geld is bedoeld voor het onderhoud van de authentieke overblijfselen van het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.



Volgens Blokhuis herinnert het kamp "ons aan een gitzwarte periode in de wereldgeschiedenis". "Het is belangrijk dat dit kamp in deze originele vorm blijft bestaan, als tastbare herinnering en als waarschuwing dat dit nooit meer mag gebeuren. Maar ook om te benadrukken hoe belangrijk het is dat we onze vrijheid niet voor lief nemen. Juist nu in dit jubileumjaar waarin we onze vrijheid vieren en juist nu we ons overal ter wereld in ongekende omstandigheden bevinden", aldus de staatssecretaris.

Vorig jaar kondigde Duitsland aan 60 miljoen euro extra in het fonds te investeren en riep andere landen op om ook een extra bijdrage te leveren.

Op 27 januari was het precies 75 jaar geleden dat het kamp werd bevrijd door Sovjettroepen. Aan de hand daarvan beantwoordden we jullie vragen over Auschwitz. Lees dat verhaal hier terug.