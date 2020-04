Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft een alternatief bedacht voor het leggen van bloemen bij monumenten op Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Door de coronacrisis zijn samenkomsten om de slachtoffers van de oorlog te gedenken niet mogelijk. Maar Nederlanders kunnen wel digitaal een bloem leggen bij een van de 3.900 oorlogsmonumenten in het land.

Via een database op de website van het Nationaal Comité kunnen bezoekers aangeven bij welk monument ze een virtuele bloem willen leggen.

Het is ook mogelijk een boodschap achter te laten met een gedachte of overweging die betrekking heeft tot de Tweede Wereldoorlog of het monument. De virtuele bloemen kunnen vooralsnog alleen vanaf een computer of een tablet worden gelegd.

Directeur Jan van Kooten van het Nationaal Comité zei dinsdag op NPO Radio 1 te overwegen de virtuele bloemen ook in de toekomst, als er weer gewone bloemen kunnen worden gelegd, in stand te houden. Op deze manier zouden bijvoorbeeld ouderen of mindervaliden eenvoudig kunnen herdenken.

Het Nationaal Comité roept alle Nederlanders vooral op om op 4 en 5 mei niet de straat op te gaan.

Jongeren kunnen bloemen bestellen voor herdenking Madurodam

Het is overigens niet het eerste grootschalige bloemeninitiatief rond de Nationale Herdenking. Miniatuurpark Madurodam biedt jongeren de mogelijkheid om virtueel bij de landelijke kinderherdenking op 4 mei aanwezig te zijn door kosteloos een bloem te bestellen.

Deze bloemenzee vertegenwoordigt de duizenden kinderen die normaal bij de ceremonie aanwezig zijn. Het eerbetoon is op maandagavond 4 mei wel via een livestream te volgen. Het kindereerbetoon in de miniatuurstad in Den Haag is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de derde dodenherdenking van Nederland.

De Breij roept zenders op Ramses Shaffy te draaien

Cabaretière Claudia de Breij startte dinsdagochtend op 3FM ook een initiatief om zelfs zonder grote samenkomsten op 5 mei een gevoel van landelijke verbroedering uit te stralen. Zij roept alle Nederlandse radiostations op om tegen 17.00 uur het lied Zing - Vecht - Huil - Bid - Lach - Werk En Bewonder van Ramses Shaffy te draaien.

De Breij vindt "het tweede nationale volkslied", zoals zij het nummer noemt, heel hoopvol tijdens de coronacrisis en denkt dat veel mensen er moed of troost uit kunnen putten.

