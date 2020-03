De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt dit jaar de 5 mei-lezing, melden de Rijksvoorlichtingsdienst en het Comité 4 en 5 mei donderdag. Het thema van dit jaar is 75 jaar vrijheid.

Merkel is door premier Mark Rutte en het comité gevraagd de lezing te houden. Reden hiervoor is dat "zij zich, doordrongen van de geschiedenis, al jarenlang inzet voor vrede, vrijheid en stabiliteit in Europa", aldus het comité.

Het is niet de eerste keer dat een Duitse politicus de 5 mei-lezing houdt. De Duitse bondspresident Joachim Gauck ging Merkel in 2012 voor.

Na de lezing van Merkel, die gehouden wordt in Den Haag, spreken Rutte en Merkel jongeren uit zowel Nederland als Duitsland. Dit gesprek gaat over de betekenis van 75 jaar vrijheid en "over de verantwoordelijkheid voor het doorgeven van vrijheid aan toekomstige generaties".

Bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert in Amsterdam. Dit concert vindt zoals voorgaande jaren plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Rutte zal dit evenement met koning Willem-Alexander en koningin Máxima bijwonen.

Op 4 mei, Dodenherdenking, wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Schrijver Arnon Grunberg zal daar de 4 mei-voordracht uitspreken. Aansluitend volgt de Nationale Herdenking op de Dam, waar de koning een toespraak houdt.