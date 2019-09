In Terneuzen hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaterdagmiddag de Slag om de Schelde herdacht. De ceremonie was ook het startsein voor het jubileumjaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid viert.

Naast het Nederlandse koningspaar waren ook onder anderen premier Mark Rutte, minister Ank Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig aan de Zeeuwse kust. Tot de buitenlandse gasten behoorden onder anderen het Belgische koningspaar Filip en Mathilde en acht internationale oorlogsveteranen die destijds betrokken waren bij het offensief.

Koning Willem-Alexander en zijn Belgische collega, koning Filip. (Foto: Pro Shots)

Saluutschoten voor 10.000 doden

Bij de start van de ceremonie vuurden elf buitenlandse marineschepen saluutschoten af op de Westerschelde: een eerbetoon aan de aanwezige oudgedienden en de circa tienduizend militairen en burgers die omkwamen bij de Slag om de Schelde.

De 85 dagen durende Slag om de Schelde begon op 2 oktober 1944, maar wordt vanwege de weersomstandigheden en het eind van de zomervakantie nu al herdacht. Het in handen krijgen van de Westerschelde en daarmee de toevoer naar de haven van Antwerpen was voor de geallieerden van groot belang om daarmee de bevrijding van de rest van Nederland te kunnen voortzetten.

'75 jaar vrij van oorlog, tirannie en dwang'

Rutte benadrukte in een speech hoe belangrijk het is de vrijheid te blijven koesteren en te vieren. De meeste Nederlanders zijn na 1945 geboren en oorlog en tirannie "zijn voor de meesten van ons abstracte begrippen geworden", aldus de premier. "Beseffen we wel voldoende hoe bijzonder het is om te leven in een land dat al bijna 75 jaar vrij is van oorlog, van tirannie en van dwang?"

Rutte bedankte ook de oud-strijders: "Dank u wel dat we vandaag vrij zijn om te zijn wie we zijn. Vrij om onze eigen mening te hebben. Vrij om ons leven en ons land in te richten zoals wij dat willen."

Door op een grote scheepsbel te slaan, luidde koning Willem-Alexander de start van het 75-jarige jubileum van de vrijheid officieel in. Later op de zaterdag is er er nog een boten- en vliegparade en vinden nog de hele dag optredens plaats.

Premier Mark Rutte ontsteekt de vlam ter ere van 75 jaar vrijheid. (Foto: Pro Shots)

Ruim een jaar speciale vieringen en herdenkingen

Tot en met oktober volgend jaar zullen verschillende vieringen en herdenkingen plaatsvinden. Zo wordt in januari 2020 de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz herdacht en zijn er extra uitgebreide evenementen op 4 en 5 mei.

Ook wordt stilgestaan bij het einde van de oorlog in Nederlands-Indië en de oprichting van de Verenigde Naties.