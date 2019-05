Met het 5 mei-concert op de Amstel heeft het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden het concert in Amsterdam bij.

Ze luisterden naar solobijdragen van Jamai, Ruth Jacott, harpiste Lavinia Meijer en Michelle David & The Gospel Sessions.

Ook Zo! Gospel Choir en ISH Dance Collective betraden het podium in de hoofdstad. Het repertoire bestond voor een groot deel uit Nederlands- en Engelstalige nummers. Een bijzonder uitstapje was het traditionele Koreaanse muziekstuk Arirang, door de van oorsprong Zuid-Koreaanse harpiste Lavinia Meijer. Het stuk gaat "over verlangen naar verbinding dat alle Koreanen, uit Noord en uit Zuid, kennen", lichtte ze eerder toe.

Zoals dat al jaren gebruikelijk is, eindigde het concert met het beroemde We'll meet again, vooral bekend geworden door zangeres Vera Lynn. Onder de klanken van dat nummer stapte de koning met zijn gezelschap in een boot.

Op Bevrijdingsfestivals was het gezellig en druk

Het was gezellig en druk op de Bevrijdingsfestivals door het hele land. Op veertien plaatsen werd zondag met concerten en andere activiteiten Bevrijdingsdag gevierd.

Premier Mark Rutte gaf om 13.00 uur op het bevrijdingsfestival van Flevoland het startsein voor de officiële bevrijdingsfestivals in Nederland. Na een korte toespraak op het podium van Almere ontstak Rutte het bevrijdingsvuur.

Hoewel de organisatie nog geen totaalbeeld heeft, lijkt het erop dat de festivals ondanks het wat slechtere weer toch veel publiek trekken. "Het lijkt gezellig en druk te zijn", aldus een woordvoerder. De festivals trokken vorig jaar 1,1 miljoen mensen.

Ambassadeurs van de vrijheid reisden het hele land door

In elk van de twaalf provincies vindt een officieel bevrijdingsfestival plaats. In Zuid- en Noord-Holland zijn twee festivals aan de gang. Naast Almere zijn de vieringen in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Wageningen, Zwolle, Assen, Groningen, Leeuwarden, Vlissingen en Roermond.

De ambassadeurs van de vrijheid worden de hele dag per helikopter van Defensie van het ene festival naar het andere festival gebracht om op te treden. Dit jaar zijn Kraantje Pappie, Maan en Sam Feldt de ambassadeurs.