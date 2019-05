De meeste officiële bevrijdingsfestivals tolereren zondag niet dat bezoekers lachgas gebruiken of verhandelen op het terrein, blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle veertien bevrijdingsfestivals in Nederland.

De omroep schrijft dat partijen die een aanvraag deden voor de verkoop van ballonnetjes, allemaal zijn geweigerd.

Niet alle festivals gaan volgens de NOS even ver in hun verbod op lachgas. Bezoekers in Almere worden bijvoorbeeld het terrein af gezet als zij betrapt worden met het gas, terwijl ze er in Roermond niet specifiek op gaan controleren.

In Utrecht, Haarlem en Almere is het gebruik en de handel van lachgas zowel op als rond het terrein verboden. Volgens de festivalorganisaties in Wageningen, Roermond en Vlissingen zou de handhaving op het middel wel lastig zijn, omdat er geen hekken om het terrein staan.

Tientallen mensen onwel op Koningsdag na gebruik van lachgas

Het gebruik van lachgas is legaal in Nederland, maar organisaties mogen zelf beslissen of ze het gebruik van het gas toestaan op hun terrein.

Tijdens Koningsdag raakten vorige week enkele tientallen mensen onwel door het gebruik van lachgas. Het Amsterdamse stadsbestuur had de verkoop van lachgas niet verboden, waardoor de ballonnen en patronen overal in Amsterdam te krijgen waren.