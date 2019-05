De Eerste en de Tweede Kamer hebben zaterdagochtend bij het Binnenhof de jaarlijkse 4 meiherdenking gehouden. Later op de dag volgen verspreid door het hele land herdenkingsdiensten.

Kamervoorzitters Khadija Arib en Ankie Broekers-Knol legden namens de Staten-Generaal kransen bij het nationaal monument Erelijst van Gevallenen in de hal van het Binnenhof. Ook premier Mark Rutte legde een krans.

Arib hield een toespraak over het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: In vrijheid kiezen. Het thema sluit aan op het honderdjarig bestaan van algemeen kiesrecht.

Arib herinnerde aan personen die in de oorlog met gevaar voor eigen leven Joden hielpen te ontkomen aan vervolging en vernietiging. Zo zorgde de Haagse kunstenares Ru Paré ervoor dat 52 Joodse kinderen konden onderduiken. Voor haar wordt zaterdagmiddag een monument onthuld in Den Haag.

"Dat er mensen zijn geweest die destijds hun verantwoordelijkheid namen om muren te slechten en op te komen voor anderen, is onvoorstelbaar moedig", aldus de Kamervoorzitter. "Het maakt ons ook ten volle bewust van de keuzes die we, nu, in volle vrijheid kunnen maken."

"Opkomen voor mensen die gediscrimineerd worden in de tram of gepest worden op het werk. Voor je mening uitkomen in een discussie of debat. Als iedereen, op zijn eigen manier, die betrokkenheid toont bij de wereld om zich heen, dan maken we samen dat grote verschil."

Nationale herdenking op de Dam

Op 4 mei worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogssituaties nadien herdacht. In bijna iedere gemeente vindt een herdenking plaats.

De Nationale Herdenking vindt zoals ieder jaar plaats op de Dam in Amsterdam. Om 20.00 uur wordt hier twee minuten stilte gehouden. Hierbij zijn onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en Rutte aanwezig.

Onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt op de Dam een toespraak. De andere sprekers zijn theatermaker en schrijver Diederik van Vleuten en schrijver en wetenschapper Rosanne Hertzberger.

Herdenkingen bij voormalige kampen

Zaterdagmiddag zijn er herdenking bij de voormalige kampen in Vught en Amersfoort. Bij het Nationaal Monument Westerbork wordt voorafgaand aan de twee minuten stilte een stille tocht gelopen. Ook bij de gedenkplaats Waalsdorpervlakte in de duinen van Den Haag en Wassenaar vindt een herdenking plaats.

Mensen die zaterdag herdenkingen bezoeken, moeten rekening houden met regen en een frisse wind. Het wordt niet warmer dan 9 graden. Lokaal kan het gaan hagelen, en in het midden en zuiden van het land is er kans op een onweersbui.

Vlak voor de Nationale Dodenherdenking op de Dam lijkt het echter iets op te klaren in het land.