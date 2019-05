Op zondag 5 mei worden door het hele land gratis toegankelijke bevrijdingsfestivals georganiseerd. Een overzicht van opvallende feesten en de artiesten die daar hun opwachting maken.

Bevrijdingsdag Enschede

Op het groene terrein van de Twentse Universiteit zorgen 36 artiesten, onder wie Jody Bernal, Dries Roelvink, Famke Louise en de plaatselijke elektro-vedetten East & Young voor een echt festivalgevoel.

Waar: Het terrein van de Universiteit Twente, Enschede

Wanneer: 12:00 tot 00:00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Amsterdam

In de Westergasfabriek vieren op zes podia tal van artiesten "het vrije Westen". Onder hen Johan, Kraantje Pappie en New Cool Collective.

Waar: Westergasfabriek, Amsterdam

Wanneer: 11:00 tot 23:00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Brabant

In de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch is het op drie podia ook groot feest met onder anderen Jett Rebel, Navarone, Sam Feldt, Merol, Massada en cult-accordeonist Mario Batkovic.

Waar: De Pettelaarse Schans, ’s-Hertogenbosch

Wanneer: 12:30 tot 23:30 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Den Haag

Racoon, Toontje Lager, Gallowstreet, 2 Brothers On The 4th Floor, Latifah en de Haagse The Voice-finalist Quido van de Graaf zijn de meest spraakmakende namen op het Bevrijdingsfestival in de Hofstad.

Waar: Malieveld, Den Haag

Wanneer: 12:00 tot 23:00 uur

Meer informatie

Racoon treedt op tijdens het gratis festival op het Malieveld. (Foto: ANP)

Bevrijdingsfestival Flevoland

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Almere kleuren Donnie en Joost, Kraantje Pappie, DI-RECT, Nielson, Re-Play en Trafassi het programma. De dag wordt afgesloten met de meezing-medleyshow van Dirty Daddies.

Waar: Esplanade, Almere

Wanneer: 13:00 tot 00:00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Gelderland

Wageningen was de plek waar in 1945 de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland werd besproken. Een logische plaats voor een van de grootste Bevrijdingsfestivals van het land. Bizzey, DeWolff, Rondé, Ilse DeLange en ambassadeur van de vrijheid Sam Feldt zijn enkele grote publiekstrekkers.

Waar: Diverse locaties, Wageningen

Wanneer: 12.00 tot 00.00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Groningen

In het hoge noorden kun je op zes podia genieten van een keur aan nationale en internationale artiesten. Crystal Fighters, Omar Souleyman, Danny Vera, Thomas Azier, $hirak, Tom Walker en My Baby springen daarbij het meest in het oog.

Waar: Stadspark, Groningen

Wanneer: 12.00 tot 00.00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

In Overijssel vindt traditiegetrouw een van de grootste Bevrijdingsfestivals van Nederland plaats. Ditmaal wordt uitgepakt met veertig acts, onder wie Ambassadeur voor de Vrede Maan, Novastar, Ilse DeLange, La Pegatina, De Jeugd van Tegenwoordig en Jeangru Macrooy.

Waar: Park de Wezenlanden, Zwolle

Wanneer: 11.30 tot 00.00 uur

Meer informatie

De Jeugd van Tegenwoordig verzorgt een van de optredens in Zwolle. (Foto: ANP)

Bevrijdingsfestival Limburg

Tijdens het Bevrijdingsfestival Limburg treedt in Roermond ook een flinke lading bekende artiesten op. Onder anderen Winne, Altın Gün, Maan, Luminize, Danny Vera en Mt. Atlas gaan ervoor zorgen dat het tot middernacht een tof feest wordt.

Waar: Markt, Roermond

Wanneer: 12.30 tot 00.00 uur

Meer informatie

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

In de stad die tijdens de Tweede wereldoorlog het zwaarst getroffen werd, komen zestien acts samen om de vrijheid te vieren. Onder de schaduw van de Euromast zorgen onder anderen Blaudzun, Josylvio, FÄIS, Tusky, Sam Feldt, EUT en La Fuente voor vuurwerk op het podium.

Waar: Het Park, Rotterdam

Wanneer: 12.30 tot 00.00 uur

Meer informatie

Naast bovengenoemde festivals worden in Haarlem, Vlissingen, Zoetermeer, Utrecht, Nijmegen en Leeuwarden ook gratis te bezoeken festivals georganiseerd.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat De Jeugd van Tegenwoordig, Jeangu Macrooy, The Cool Quest, Skip & Die en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest onderdeel waren van de line-up van "het vrije Westen" in Amsterdam. We hebben deze onjuistheden aangepast.