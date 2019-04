Koude lucht afkomstig uit het poolgebied bereikt Nederland komend weekend, waardoor de temperaturen op 4 en 5 mei rond de 10 à 11 graden blijven steken. Normaal is het begin mei rond de 16 graden, aldus Weerplaza.

Een hogedrukgebied op de Atlantische Oceaan zorgt er volgens Weerplaza voor dat een lagedrukgebied boven Scandinavië "vrij spel krijgt". Naast kou leidt dit waarschijnlijk ook tot wisselvallig weer.

Vanwege de koude en onstabiele lucht kunnen er volgens de weerdienst "gure buien" gaan vallen. Dit kan gepaard gaan met korrelhagel en op sommige plaatsen ook leiden tot onweer. Tijdens een bui kan de temperatuur volgens Weerplaza gemakkelijk dalen tot onder de 5 graden. De kans op een vlok sneeuw is klein.

De kans op neerslag is zaterdag het grootst. Tijdens Bevrijdingsdag op zondag is het weer waarschijnlijk beter, dankzij een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk. Er staat die dag minder wind en feestvierders mogen zelfs rekenen op wat zon. Desondanks is een warme jas dan geen overbodige luxe.

Vorig jaar was het op 5 mei zonnig lenteweer. De warmste Bevrijdingsdag was volgens Weerplaza in 1990. Het werd toen 27,8 graden in De Bilt. De koudste editie vond plaats in 1979. Het kwik bleef die dag steken op 7,2 graden.