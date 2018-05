Bevrijdingsdag afgesloten met concert op de Amstel in Amsterdam

Onder grote publieke belangstelling vanaf de kaden voerde het orkest werken uit van onder anderen Verdi, Van Beethoven, Astor Piazzolla en Max Richter. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig.

Het concert is traditioneel de feestelijk afsluiting van Bevrijdingsdag. Het stond dit jaar in het teken van verzet.

Het Rotterdamse orkest begeleidde de solisten Maan, Willemijn Verkaik, CB Milton, Bastiaan Everink en Noa Wildschut en dansers van het Nederlands Dans Theater.

Behalve klassiek, klonk ook moderne muziek zoals het door Otis Redding bekend geworden Try a Little Tenderness en Window of Hope van Oleta Adams.

Afsluiter was We'll Meet Again, het lied waarmee Vera Lynn wereldberoemd werd.

Ruim miljoen bezoekers

De verschillende festivals door heel het land werden door meer dan een miljoen mensen bezocht.

Premier Mark Rutte was aanwezig bij de officiële opening in Leeuwarden. Daar stak hij ook de vlam aan om de Nationale Viering officieel te openen.

De ambassadeurs van de vrijheid werden de hele dag per helikopter van Defensie van het ene festival naar het andere festival gebracht om op te treden. Dit jaar zijn Fedde le Grand, Ronnie Flex en de band MY BABY de ambassadeurs.

Miss Montreal stond al vroeg in de middag in Zwolle op het podium. Ze trok de aandacht door een meisje het podium op te roepen en een stukje voor haar te zingen.

Wageningen

De diverse activiteiten rond Bevrijdingsdag in Wageningen trokken rond de 120.000 mensen. In de stad was onder meer de herdenking van de capitulatie in 1945 met aansluitend het Bevrijdingsdefilé met veteranen, voertuigen en veel vlag- en muzikaal vertoon.

Tijdens het defilé reed Pieter van Vollenhoven een stuk mee met oud-Indiëgangers. Hij nam plaats in een legertruck.

