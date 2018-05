Meer dan miljoen bezoekers op zonnige bevrijdingsfestivals

''Tot nu toe is het een heel succesvolle editie", aldus een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Om 12.00 uur zijn de festivals officieel geopend met een toespraak van filosoof Stine Jensen in Leeuwarden. Dit jaar is de Nationale Viering van de bevrijding in de Friese hoofdstad.

Om 13.00 uur waren alle bevrijdingsfestivals gestart. De meeste feesten begonnen op dat tijdstip, maar een aantal festivals was eerder van start gegaan.

Premier Mark Rutte is aanwezig bij de officiële opening in Leeuwarden. Daar stak hij ook de vlam aan om de Nationale Viering officieel te openen.

Helikopter

De ambassadeurs van de vrijheid worden de hele dag per helikopter van Defensie van het ene festival naar het andere festival gebracht om op te treden. Dit jaar zijn Fedde le Grand, Ronnie Flex en de band MY BABY de ambassadeurs.

Miss Montreal stond in Zwolle al vroeg in de middag op het podium, maar het was al vol voor het podium. Ze trok de aandacht door een meisje het podium op te roepen en een stukje voor haar te zingen.

Zuid-Holland heeft twee festivals, in Rotterdam en Den Haag, en ook Noord-Holland viert de vrijheid op twee plekken, in Amsterdam en in Haarlem. De overige provincies hebben er elk een. Daarnaast zijn her en der feesten die niet het officiële stempel Bevrijdingsfestival dragen.

In totaal treden tweehonderd artiesten op. Om vijf voor vijf is op alle festivals vijf minuten stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid op de wereld.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren vanaf 20.30 uur aanwezig bij het Bevrijdingsconcert op de Amstel.

Wageningen

De diverse activiteiten rond Bevrijdingsdag in Wageningen hebben rond 120.000 mensen op de been gebracht. In de stad was onder meer de herdenking van de capitulatie in 1945 met aansluitend het Bevrijdingsdefilé met veteranen, voertuigen en veel vlag- en muzikaal vertoon. Ook zijn er zijn er nog festivals gaande.

Het ging goed met de veteranen in het warme weer, aldus een woordvoerder van de organisatie. Ze hadden voldoende te drinken. Tijdens het defilé reed Pieter van Vollenhoven een stuk mee met oud-Indiëgangers. Hij nam plaats in een legertruck.

Tweede Kamer

Ruim 2.500 mensen hebben een kijkje genomen in de Tweede Kamer in Den Haag, toch een beetje de bakermat van vrijheid en democratie in Nederland. Ze konden de vergaderzaal van de Tweede Kamer en historische plekken bezoeken zoals de Oude Zaal waar tot 1992 de plenaire vergaderingen waren.

Ook de Rooksalon en Koffiekamer aan het Binnenhof waren open. Er waren optredens van de Haagse rockband The Clarks, zangeres Samantha Steenwijk (The Voice of Holland) en, voor de kleintjes, Woezel & Pip. Het was de tweede keer dat de Tweede Kamer open was in het kader van de bevrijdingsfeesten.

Bevrijdingsvuur

Bevrijdingsdag begon zoals altijd met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. De commissaris van de koning Clemens Cornielje stak het vuur aan.

Vanuit Wageningen gingen 2.000 hardlopers vanaf middernacht op pad om het vuur te verspreiden over het hele land. Ieder festival werd geopend met het aansteken van het bevrijdingsvuur.

