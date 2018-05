Drie arrestanten Dodenherdenking op de Dam vrijgelaten

Een van hen, een 55-jarige man is ''vanwege zijn gemoedstoestand'' overgedragen aan een hulpinstantie, meldt de politie. De Amsterdammer had kort voor de twee minuten stilte een harde schreeuw laten horen.

Ook een 66-jarige Schiedammer werd voor verstoring van de openbare orde aangehouden. Hij liep rond met een spandoek met daarop de tekst 'Churchill massamoordenaar'. Beiden moeten zich op een later tijdstip waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden.

De derde arrestant, een 22-jarige toerist die werd opgepakt voor openbare dronkenschap, is met een boete op zak vrijgelaten.

Lawaaiprotest

Het is nog niet duidelijk waarom de 55-jarige Amsterdammer begon te schreeuwen. Voor zover bekend is er geen relatie met het actiecomité #Geen4MeiVoorMij, dat een lawaaiprotest had aangekondigd.

De organisator van dit lawaaiprotest kondigde vrijdagochtend aan dat zijn actie toch niet door zou gaan. De rechter had het protest al eerder verboden.

Een woordvoerder van de politie zei dat nog niet duidelijk is of de Schiedammer met het spandoek ook betrokken was bij het reclamevliegtuigje dat over de stad vloog met de tekst 'Herdenk ook de Churchill-doden'.

