Zonnige bevrijdingsfestivals barsten los

In Leeuwarden stonden de mensen voor 12.00 uur al klaar voor het aansteken van het bevrijdingsvuur. © Hollandse Hoogte

Premier Mark Rutte ontmoet veteranen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. © Hollandse Hoogte

Op het Malieveld in Den Haag is het feest vroeg in de middag al begonnen. © ANP

Ongeacht de leeftijd geniet iedereen van het mooie weer en de muziek. © ANP

Premier Mark Rutte kijkt toe hoe een Syrisch vluchtelingengezin de Nederlandse vlag hijst bij de opening van het bevrijdingsfestival in Leeuwarden. © ANP

Rutte ontmoet verzetsstrijder Gerrit Fokkema bij de cel in de Blokhuispoort waar de Fries gevangen heeft gezeten tijdens de oorlog. © ANP

De ambassadeurs van de vrijheid staan klaar om hun lange dag langs meerdere festivals te beginnen. © ANP

Rutte is aangekomen bij de Blokhuispoort in Leeuwarden voor de toespraak van filosoof Stine Jensen. © ANP

In Wageningen is in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Mei plein voor Hotel de Wereld. © ANP

In dit hotel werd in 1945 onderhandeld over de overgave van de Duitsers in Nederland. © ANP