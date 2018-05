Bevrijdingsfestivals in Zwolle en Amsterdam openen dag van de vrijheid

De meeste andere feesten beginnen tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Het festival in Zwolle wordt gehouden in het Park de Wezenlanden. In Amsterdam is het feest in het Westerpark.

De vrijheidslezing wordt dit jaar in Leeuwarden gehouden door filosoof Stine Jensen. Premier Mark Rutte is daarbij aanwezig in de Friese hoofdstad.

Rond 10.30 uur zijn de ambassadeurs van de vrijheid in de helikopter gestapt om op die manier op zoveel mogelijk festivals op te treden.

"Ik wil vooral de jongeren ervan bewust maken dat vrijheid heel belangrijk is. Dat het ook cool kan zijn om je er een beetje in te verdiepen. En om te weten wat zich allemaal heeft afgespeeld in dit land", zei de rapper zaterdag bij vertrek op de vliegbasis in Gilze.

"Ik ben heel blij dat ik ervoor gevraagd ben. Daarnaast is het ook als artiest heel mooi om te kunnen doen. Het is toch wel een ervaring die je voor de rest van je leven meeneemt."

Weer

Het wordt zaterdag een zonnige dag met temperaturen tot de 23 graden. Weerbureaus Weerplaza en WeerOnline waarschuwen voor de sterke kracht van de zon. Festivalgangers wordt dan ook aangeraden om goed te smeren en beschermende kleding te dragen.

Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is de zon het sterkst volgens de weerstations.

Bevrijdingsvuur

Bevrijdingsdag begon zoals altijd met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. De commissaris van de koning Clemens Cornielje stak het vuur aan.

Vanuit Wageningen gingen estafetteteams vanaf middernacht op pad om het vuur te verspreiden over het hele land. Ieder festival wordt geopend met het aansteken van het bevrijdingsvuur.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!