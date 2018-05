Nederland viert de vrijheid op Bevrijdingsdag 2018

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens het Bevrijdingsconcert aan de Amstel.

Oorlogsveteranen voorafgaand aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen.

Tijdens het Bevrijdingsdefilé werden de capitulaties van de Duitse en Japanse bezettingsmacht in Nederland en het voormalig Nederlands-Indie in 1945 herdacht.

Miss Montreal riep in Zwolle een meisje uit het publiek het podium op en zong een stukje voor haar.

Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden barst het feest los tijdens de officiële opening.

Minister-president Mark Rutte vertrekt per oude jeep naar het festivalterrein in Leeuwarden.

Op het Malieveld in Den Haag is het feest losgebarsten. Fedde le Grand had daar zijn eerste optreden.

DJ Fedde le Grand is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Hier is hij op weg naar een van de festivals waar hij vandaag gaat optreden.

Premier Mark Rutte geeft het officiële startschot voor de start van de Nationale Viering van Bevrijdingsdag.

Verzetsstrijder Gerrit Fokkema vertelt Rutte over zijn verblijf in de gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden tijdens de oorlog.

De ambassadeurs van de vrijheid zijn per helikopter vertrokken om zoveel mogelijk festivals bij te wonen. Hier staat een van de ambassadeurs Ronnie Flex.

Rutte is in Leeuwarden aangekomen om te luisteren naar de toespraak van filosoof Stine Jensen.

Na het ontsteken van het vrijheidsvuur gaan alle estafetteploegen weer op pad om het vuur te brengen naar alle steden waar zaterdag een festival is. De hardlopers uit Leeuwarden gingen als eerste van start.

Voor het ontsteken van het vrijheidsvuur werd de onderhandeling over de Duitse capitulatie in Hotel de Wereld in Wageningen nagespeeld.

Het bevrijdingsvuur is om middernacht ontstoken door de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, op het 5 Mei plein in Wageningen.