Dodenherdenking op schreeuwende man na rustig verlopen

De man liet volgens een politiewoordvoerder een harde schreeuw horen, waarop agenten hem meteen oppakten en wegvoerden. "Ze hebben snel gehandeld. De mensen eromheen zijn ook rustig gebleven", aldus de politiewoordvoerder.

De opgepakte man is een 55-jarige Amsterdammer. Even voor de arrestatie van de schreeuwende man heeft de politie nog een 22-jarige toerist aangehouden voor openbare dronkenschap. Ook een 66-jarige Schiedammer met een spandoek is gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde.

Op het spandoek stond in hoofdletters 'Churchill massamoordenaar'. Eerder op de dag vloog volgens RTV Utrecht over een deel van Nederland, waaronder over de Dam, een reclamevliegtuigje met op een banier erachter de tekst: 'Herdenk ook de Churchill-doden'. Het zou hierbij zijn gegaan om een eenmansactie van een Schiedammer.

Rustig

Om 20.00 uur werd twee minuten stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking zelf verliep verder rustig.

Na de twee minuten stilte volgden diverse belangengroepen die kransen legden voor aparte groepen slachtoffers. Zo werden er kransen gelegd voor overleden militairen, burgers die in Nederlands-Indië omgekomen zijn en voor verzetsmensen die zijn gestorven in de oorlog.

Toespraak

"Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden, moeten we willen weten hoe het echt met de ander gaat", zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdagavond tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.

De rede van Putters werd voorafgegaan door de voordracht van de Friese Gytha te Nijenhuis (17). Zij won de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei, en las haar gedicht voor.

Volgens de SCP-directeur vraagt een vrije en betrokken samenleving van ons om open te staan voor feiten en om onze meningen bij te stellen. "Laten we een hand reiken, laten we ons openstellen voor de ander, laten we vragen stellen. En in gesprek gaan, over de grenzen van onze vrijheid. Met onszelf, met de ander, met de wereld."

Lawaaidemonstratie

Er was dit jaar extra aandacht voor de Nationale Dodenherdenking vanwege de actiegroep #Geen4MeivoorMij. Die groepering wilde met een lawaaidemonstratie aandacht vragen voor het kolonialisme.

Vrijdagochtend stelde de groep volledig af te zien van een lawaaidemonstratie tijdens of voor de Nationale Dodenherdenking. Een protest werd donderdag door de rechter verboden. Desondanks is er toch door een persoon geschreeuwd vooraf aan de herdenking. Of de man behoorde tot de groepering is onbekend.

De rechtbank stond donderdag niet toe dat de actiegroep vlak voor de twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam een luchtalarm af liet gaan. De demonstratie is volgens de rechter een verstoring van de openbare orde en dus een strafbaar feit.

