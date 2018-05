Oorlogsslachtoffers op diverse plaatsen in Nederland herdacht

Op de Waalsdorpervlakte, in de duinen bij Den Haag, werd een stille tocht gehouden. Rond het oorlogsmonument, waar ook de grote Bourdonklok staat, werd twee minuten stilte gehouden, waarna er bloemen en kransen werden gelegd. De Bourdonklok luidde tot even voor 20.00 uur. Op de Waalsdorpervlakte werden in de Tweede Wereldoorlog honderden mensen gefusilleerd.

Voor de derde keer vond er ook een herdenking voor kinderen in Madurodam plaats. Officieel is Madurodam een oorlogsmonument. Het werd in 1952 opgericht als herinnering aan oorlogsheld George Maduro.

Voorafgaand aan de twee minuten stilte in Madurodam waren er optredens van honderden kinderen. Ook het Nationale Kinderherdenkingskoor trad op. De burgemeester van Madurodam en de burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, legden daarna een krans bij het gedenkmonument van George Maduro.

Een kinderdefilé loopt door Madurodam, waarbij wordt stilgestaan bij het monument op de Dam.

Westerbork

In Westerbork, dat in de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp was, werd een stille tocht gehouden voorafgaand aan de twee minuten stilte. Cabaratière Claudia de Breij was aanwezig en gaf een toespraak.

Vicepremier Hugo de Jonge was aanwezig in voormalig concentratiekamp Amersfoort. Hij liep mee met de stille tocht naar het monument 'Gevangene voor het vuurpeloton’ en naar begraafplaats Rusthof waar kransen werden gelegd door de burgemeester van Leusden en Amersfoort.

Oud-gevangene

Oud-gevangene Peter Molthoff was een van de sprekers tijdens de door ruim zevenhonderd mensen bezochte dodenherdenking in Nationaal Monument Kamp Vught. ''Door het verhaal door te geven, hopen we de jongeren te laten beseffen hoe belangrijk het is om op cruciale momenten de juiste keuze te kunnen maken'', zei hij.

Prinses Margriet, haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven en hun zoon prins Pieter-Christiaan waren aanwezig bij de herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Op de Grebbeberg vochten Nederlandse en Duitse militairen tegen elkaar in de meidagen van 1940. Daarbij stierven honderden militairen.

Het openbaar vervoer stond stil tijdens de twee minuten. Ook veel automobilisten zochten een parkeerplek om te kunnen herdenken.