Rechter verbiedt luchtalarm als demonstratie tijdens Dodenherdenking

Dat is de uitkomst van het kort geding dat door Rogier Meijerink, woordvoerder van de actiegroep #Geen4MeivoorMij, werd aangespannen tegen de gemeente Amsterdam.

Meijerink zegt zich niet aan de uitspraak te gaan houden. Hij zei dat hij de rechtbank als een koloniaal instituut ziet en alsnog naar de Dam komt om "te gaan schreeuwen". Hij zou zich daar dan samen met zijn aanhangers tussen het publiek verspreiden.

''Dat schreeuwen doen we individueel en niet in groepsverband, waardoor we geen manifestatie zijn.''

Gebiedsverbod

Meijerink gaf dit ook al eerder aan in gesprek met de politie en daarom werd de man ook een gebiedsverbod opgelegd. Dat betektent dat hij zich vrijdag tussen 18.00 en 22.00 uur niet in de buurt van de Dam begeven.

De rechtbank hield dit verbod in stand. ''U bent nogal een publieke figuur geworden. Daarom vind ik dat de burgemeester een gebiedsverbod mag opleggen.''

Bij overtreding wordt hij aangehouden. Meijerink zegt in een reactie "dat dan maar af te wachten".

Het gebiedsverbod is opgelegd omdat zijn "gedragingen en aanwezigheid voor verstoring van de openbare orde en een gevaar voor zijn eigen veiligheid kunnen zorgen", aldus de juriste namens de gemeente Amsterdam.

Verbod

De gemeente verbood de lawaaidemonstratie omdat het een verstoring zou zijn van een openbare manifestatie, de Dodenherdenking. Meijerink wilde in eerste instantie lawaai gaan maken tijdens de twee minuten stilte, op 4 mei om 20.00 uur. Hij trok dit verzoek donderdag in.

Het alternatief werd door de rechtbank van Amsterdam echter ook verboden.

Oorlogsmisdadigers

Hoeveel mensen van plan waren mee te doen aan de demonstratie is niet duidelijk geworden. Meijerink zei dat ongeveer twee- of driehonderd mensen zich hadden aangemeld via Facebook.

De Nationale Herdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en voor "allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties" daarna. De actievoerders betrekken het kolonialisme bij de herdenking.

Meijerink meent dat "oorlogsmisdadigers worden herdacht", omdat dus ook de Nederlandse militairen worden herdacht die tijdens de oorlog tegen onafhankelijkheidsstrijders in het toenmalige Nederlands-Indië sneuvelden.

Tegenacties

Zijn voornemen voor het protest leidde tot de nodige ophef en een aankondiging van tegenacties. De politie bevestigde dat dit soort geluiden er zijn en doet er onderzoek naar, liet een woordvoerder naar aanleiding van een bericht hierover in De Telegraaf weten.

De krant meldt dat een groep van AFCA Maluku, de harde kern van Ajax, op de Dam wil ingrijpen als de demonstranten van #Geen4MeivoorMij van zich laten horen. "Wij monitoren alle geluiden in deze discussie", was alles wat de politiezegsvrouw daarover kwijt wilde.

Mede hierom was er donderdag politie aanwezig in de rechtbank.