Rechtbank beslist over lawaaiprotest tijdens Nationale Dodenherdenking

De rechtbank in Amsterdam bevestigt dat de zaak van actiegroep #Geen4MeiVoorMij donderdagmiddag dient. De groep eist dat het verbod dat de Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft afgekondigd tegen de betoging op de Dam van tafel gaat.

Van Aartsen legde vorige week uit dat hij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei als ''een heilig moment'' beschouwt. ''Dat verstoren is onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar", zei hij.

Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei deelt die mening en wil niet in gesprek met de initiatiefnemer van de aangekondigde demonstratie. ''Met zijn oproep de herdenking te verstoren, plaatst deze persoon zich buiten het maatschappelijk debat'', zegt het comité dinsdag in een verklaring. ''De oproep tot een lawaaidemo is respectloos.''

Verzoek

Na een gesprek met de gemeente Amsterdam die het protest heeft verboden, wilde de initiatiefnemer in gesprek met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de Nationale Dodenherdenking organiseert. Het comité weigerde op het verzoek in te gaan.

''Maandag was er in de Balie een debat over wie we herdenken, en waarom aan de hand van het boek De stilte en de storm van Ilse Raaijmakers over de geschiedenis van de herdenkingsdagen in Nederland. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het debat was daar van harte welkom.''

Het comité benadrukte dinsdag dat er het hele jaar door nauw contact is ''met tal van groepen van nabestaanden en belangenorganisaties, ook met groepen uit de voormalig Nederlands-Indische en Indonesische gemeenschappen''.

Herdenking

De Nationale Herdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en voor ''allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'' daarna. De actievoerders betrekken het kolonialisme bij de herdenking.

De groep meent dat ''oorlogsmisdadigers worden herdacht'', omdat dus ook de Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de oorlog tegen onafhankelijkheidsstrijders in het toenmalige Nederlands-Indië worden herdacht.

Volgens de actievoerders is de huidige herdenking ''racistisch" en staat deze alleen stil bij ''de 22.000 witte slachtoffers" tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet ''de vier miljoen doden door oorlogsgeweld in Nederlands-Indië".

