Terugblik 1.500 meter: 'Nuis is koning in terugkomen van tegenslagen'

Gepubliceerd op 8 februari 2022 19:15

Kjeld Nuis kende twee moeizame jaren met verschillende tegenslagen, maar in Peking sloeg hij toe. Met goud op de 1.500 meter liet Nuis zien dat hij over flink wat veerkracht beschikt. NU.nl-verslaggever Daan de Ridder legt uit waarom deze prestatie van hem zo knap is.