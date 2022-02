Spelers Senegal door juichende menigte onthaald na winst Afrika Cup

Gepubliceerd op 8 februari 2022 10:38

Senegal veroverde zondag voor de eerste keer in de geschiedenis de Afrika Cup. Liverpool-aanvaller Sadio Mané zorgde in de penaltyreeks in de finale tegen Egypte voor de beslissing. De spelers van de nationale ploeg keerden maandag terug en werden als helden onthaald.