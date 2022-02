Van der Poel dankt Roest voor 'spannendste 5.000 meter in jaren'

Gepubliceerd op 6 februari 2022 13:14

Nils van der Poel is Patrick Roest dankbaar voor de enorme competitie op de 5.000 meter bij de Olympische Spelen. De Zweed was dit seizoen zeer dominant op deze afstand, maar moest in Peking, door de scherpe tijd van Roest, tot het gaatje gaan.