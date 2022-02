Reddingswerkers halen kleuter Rayan uit put in Marokko

Gepubliceerd op 5 februari 2022 21:57

De vijfjarige kleuter Rayan, die in het noorden van Marokko in een ruim 32 meter diepe put was gevallen, is overleden. Dat heeft het Marokkaanse koningshuis bevestigd in een verklaring, melden onder meer persbureau Reuters en Arab News. Reddingswerkers wisten de jongen zaterdagavond na een enorme reddingsoperatie te bereiken.