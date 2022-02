Terugblik: 'Schouten reed perfecte race ondanks immense druk'

Gepubliceerd op 5 februari 2022 17:13

Irene Schouten wist zaterdag het hoofd koel te houden, nadat ze was gebombardeerd tot torenhoge favoriet op de 3.000 meter. Ze pakte in Peking overtuigend de olympische titel en bewees dat ze bestand is tegen de druk. NU.nl-verslaggevers Daan de Ridder en Bas Scharwachter blikken terug op haar race.