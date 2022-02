IS-leider blies zichzelf op na inval Amerikanen: dit gebeurde er

Gepubliceerd op 4 februari 2022 18:03

De man die sinds 2019 aan het hoofd stond van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is uitgeschakeld. Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurayshi kwam om tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. In deze video zetten we op een rij wat we nu weten over die missie.