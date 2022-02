Waarom Schouten torenhoog favoriet is voor goud op 3.000 meter

Gepubliceerd op 4 februari 2022 17:49

Irene Schouten kan zaterdagochtend het eerste Nederlandse goud veroveren op de Olympische Spelen in Peking. Op de 3.000 meter is ze op basis van dit seizoen met afstand de favoriet, maar vooral de manier waarop is zeer dominant.