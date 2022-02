Piekt Wüst wéér op juiste moment? 'Spelen geven mij iets extra's'

Gepubliceerd op 4 februari 2022 07:20

Als iemand kan pieken op de Olympische Spelen, dan is het Ireen Wüst wel. In Peking gaat ze op voor haar zesde gouden olympische medaille. Maandag komt ze in actie op de 1.500 meter.