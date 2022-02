Reddingsactie aan de gang om Marokkaanse jongen uit put te krijgen

Gepubliceerd op 3 februari 2022 14:36

Een vijfjarige jongen is dinsdag in het Noord-Marokkaanse dorp Tamrout in een put van 60 meter diep gevallen. Ondanks een groots opgezette reddingsactie zit het kind bijna 48 uur later nog steeds vast op een diepte van 32 meter.