Schouten onder de indruk van olympische schaatshal: 'Wat een pareltje'

Gepubliceerd op 3 februari 2022 10:30

Irene Schouten komt zaterdag in actie op de 3.000 meter. Ze maakt haar debuut op de Olympische Spelen en is de eerste week onder de indruk van de immense schaatshal in Peking.