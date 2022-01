Bevroren leguanen vallen uit bomen in Florida

Gepubliceerd op 31 januari 2022 08:02

Met 3 graden Celsius was het in delen van de Amerikaanse staat de koudste dag in 12 jaar tijd. De koudbloedige dieren kunnen tijdelijk verlamd raken als het te koud wordt. Zodra ze opwarmen in de zon, kunnen ze vaak weer bewegen.