Britse toeristen in Thailand ontdekken varaan in toilet

Gepubliceerd op 29 januari 2022 18:52

Een Brits stel kreeg vorige week in Thailand onverwachts bezoek vanuit het toilet. Een varaan baande zich een weg omhoog en bleef minutenlang zitten. Het dier is gewend om in het water te leven en beweegt zich vaker door riolen.