LINDA.-directeur: 'Slachtoffers The Voice wilden niet dat Linda John inlichtte'

Gepubliceerd op 29 januari 2022 08:54

Linda de Mol had broer John niet ingelicht over de verhalen rond The Voice toen twee slachtoffers zich in 2020 meldden bij maandblad LINDA. Dat zegt LINDA.-creatief directeur Jildou van der Bijl. Volgens Van der Bijl hield Linda haar mond uit respect voor de slachtoffers.