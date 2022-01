Zo ziet de bubbel eruit op de Spelen in Peking

Gepubliceerd op 28 januari 2022 20:33

Om ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen in Peking geen besmettingsbrandhaard wordt, wordt het toernooi compleet in een bubbel gespeeld. Die bubbel staat ook wel bekend als de 'closed loop'. Zo vergaat het de sporters in Peking.