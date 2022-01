Waarom Trump met schaduwcampagne tegenstanders wil ontmoedigen

Gepubliceerd op 28 januari 2022 16:44

Donald Trump is weliswaar minder in de media te zien, maar hij staat niet stil. De voormalige president van de Verenigde Staten houdt regelmatig Save America-rally's. Daar komen duizenden van zijn aanhangers op af. Waarom is hij nog altijd actief campagne aan het voeren?