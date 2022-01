Familie Nicky Verstappen hoort uitspraak tegen Jos B.

Gepubliceerd op 28 januari 2022 14:55

Jos B. is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het ontvoeren, plegen van ontuchtige handelingen en doden van Nicky Verstappen. Ook is B. schuldig bevonden op het bezit van kinderporno. Het gerechtshof in Den Bosch legde hem vrijdag een celstraf van zestien jaar op.