Sneeuwschuiver in VS lanceert sneeuwbrij op baan tegenliggers

Gepubliceerd op 26 januari 2022 07:54

In de VS lanceerde een sneeuwschuiver zondag sneeuwbrij op de rijbaan met tegenliggers. Daarbij raakten veertig auto's beschadigd of van de weg, twaalf mensen raakten gewond. Sommige auto's raakten zo zwaar beschadigd dat ze niet meer verder konden.