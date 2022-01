Analyse: 'Versoepelingen beginpunt van nieuwe fase in pandemie'

Gepubliceerd op 25 januari 2022 23:24

Het aantal besmettingen is nog nooit zo hoog geweest, maar toch besluit het kabinet om meer en meer te gaan verspoelen. NU.nl-verslaggever Edo van der Goot analyseert de persconferentie en merkt dat de bestrijding van de pandemie in een nieuwe fase terecht is gekomen.