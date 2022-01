Kuipers wil graag door met coronatoegangsbewijs

Gepubliceerd op 25 januari 2022 19:35

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil graag door met het coronatoegangsbewijs. "Zolang de situatie is zoals die nu is, kunnen coronatoegangsbewijzen echt helpen. Voor de komende periode gaan we dat bekijken. We wachten op een situatie met een klein aantal besmettingen, maar daar zijn we nog lang niet. Het is absoluut geen griepje."