Wat is BOOS en waarom ging de The Voice-aflevering niet eerder online?

Gepubliceerd op 20 januari 2022 00:26

Donderdag om 16.00 uur verschijnt op het YouTube-kanaal van BOOS de aflevering waardoor het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland aan het licht kwam. Wat is BOOS en waarom bracht het programma die video niet eerder naar buiten? NU.nl-verslaggever Lara Zevenberg geeft uitleg.