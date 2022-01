Kamerleden boos na tirade Wilders: 'Voorzitter gaf hem te veel ruimte'

Gepubliceerd op 20 januari 2022 00:25

Geert Wilders zakte volgens Mark Rutte door de ondergrens tijdens het debat over de regeringsverklaring. Ook meerdere Kamerleden vonden dat de leider van de PVV te ver ging door 'walgelijke insinuaties' uit te spreken over collega's in de Tweede Kamer. NU.nl-verslaggever Edo van der Goot legt uit waarom de kritiek op Wilders zo hevig was.