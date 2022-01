Hierom wordt de leeftijd van de oudste mens ooit in twijfel getrokken

Gepubliceerd op 19 januari 2022 15:55

De oudste man ter wereld is overleden. Saturnino de la Fuente García werd maar liefst 112 jaar en 341 dagen oud. Maar wie was de oudste persoon ooit? Jeanne Louise Calment werd 122 jaar en 164 dagen oud. Althans… dat is het verhaal.