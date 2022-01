Boris Johnson over tuinfeest: 'Niemand zei dat het tegen de regels was'

Gepubliceerd op 18 januari 2022 18:36

De Britse premier Boris Johnson beweert dat niemand hem had ingelicht dat het beruchte tuinfeestje bij zijn ambtswoning op 20 mei 2020 tegen de regels was. Dat zei hij dinsdag tijdens een bezoek aan het Finchley Memorial Hospital in Londen.