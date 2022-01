Vijf schietpartijen in korte tijd: wat is er aan de hand in Amsterdam?

Gepubliceerd op 18 januari 2022 17:01

Afgelopen weekend vonden vier schietpartijen plaats in Amsterdam en op maandag volgde er nog een. Is er sprake van een geweldsgolf door de georganiseerde misdaad of is het toeval? Verslaggever Joris Peters denkt niet dat er een onderling verband is tussen de schietpartijen. Wel passen deze volgens hem in de trend dat jongeren vaker bij gewelddadige incidenten betrokken raken.