Argentijnse dorpen overspoeld met miljoenen kevers

Gepubliceerd op 15 januari 2022 20:07

Verschillende Argentijnse dorpen zijn compleet overspoeld met bruine kevers. De dieren leven 's winters onder de grond en komen in de zomer naar boven om zich voort te planten. Deze zomer is het uitzonderlijk warm in Zuid-Amerika en ook is er een hoge luchtvochtigheid. Beide omstandigheden zorgen voor het grote aantal kevers.