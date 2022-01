Waar is Hamilton en waarom is het zo stil rondom hem?

Gepubliceerd op 12 januari 2022 15:52

Lewis Hamilton lijkt de afgelopen weken van de aardbodem verdwenen. Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi geeft hij geen interviews meer en is zijn sociale media uitgestorven. Wat is er met hem aan de hand en gaat hij wel gewoon door in het nieuwe seizoen? NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt legt het uit.