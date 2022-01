Autowrakken en puin bepalen straatbeeld na rellen in Kazachstan

Gepubliceerd op 11 januari 2022 15:29

Vooral het terrein rondom de presidentiële residentie is flink verwoest. Het gras is bezaaid met afgebrande voertuigen, glas en rode verf. De onrust in Kazachstan begon op 2 januari met demonstraties tegen de verhoogde gasprijzen.