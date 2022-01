Analyse: 'Gespannen gezichten op bordes door ijzige politieke sfeer'

Gepubliceerd op 11 januari 2022 01:36

Op de bordesfoto waren maandag een paar gespannen gezichten te zien. In het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte zitten verschillende bewindslieden zonder politieke ervaring en het is momenteel geen gemakkelijke tijd om in Den Haag te beginnen. NU.nl-verslaggever Edo van der Goot legt uit hoe dat komt.