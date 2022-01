Groot zinkgat in Engeland legt verborgen strand bloot

Gepubliceerd op 10 januari 2022 19:04

In 2013 ontstond er een klein gat, maar de omvang werd ieder jaar groter. Door erosie en landverschuivingen is er nu een zinkgat van 12 meter doorsnede ontstaan. Op de bodem is een verborgen strandje verschenen waar het zeewater tegenaan klotst.